Пожар вспыхнул в дачном поселке под Петрозаводском

Сегодня ночью в Прионежском районе произошел пожар в дачном поселке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 1:08. Сообщалось о возгорании хозпостройки в СНТ «Нигишламбское». На место выехали две единицы техники и девять специалистов.

Совместными усилиями с огнем удалось справиться. В результате возгорания постройка была значительно повреждена. © «Петрозаводск говорит»