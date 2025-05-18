18 мая 2025, 11:39
Происшествия

Пожар в баре вспыхнул в Карелии

Увеселительное заведение подожгли в Питкяранте
Фото: freepik.com / Ilovehz

Вечером в субботу в Питкяранте вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20:32. Сообщалось о пожаре в баре на улице Победы. На место выехали пятеро специалистов на одной единице техники.

В результате инцидента была повреждена стена на площади пять квадратных метров. Предположительной причиной пожара стал поджог. Обстоятельства устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

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Питкяранта
Поджог
пожар
МЧС
бар
новости Карелии