Пожар в баре вспыхнул в Карелии

Вечером в субботу в Питкяранте вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20:32. Сообщалось о пожаре в баре на улице Победы. На место выехали пятеро специалистов на одной единице техники.

В результате инцидента была повреждена стена на площади пять квадратных метров. Предположительной причиной пожара стал поджог. Обстоятельства устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»