Школьника ранили ножом в российском регионе

В Кировской области ученик восьмого класса получил ножевое ранение после того, как его приятель провел ему урок самообороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, студент решил показать своему другу, как пользоваться ножом. В процессе такого урока нож вонзился в ребенка, причем довольно глубоко - на 10 сантиметров.

Студент испугался и убежал с места происшествия, оставив друга одного. Тот самостоятельно добрался до больницы. Медики диагностировали у школьника проникающее ранение брюшной полости. Мальчика прооперировали. Пока он не пришел в себя. © «Петрозаводск говорит»