Три человека погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Московской области утром 18 мая произошел страшный пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент случился в деревне Молзино. Огонь вспыхнул в частном доме.

При тушении пожара были найдены тела 50-летнего мужчины, 52-летней и 80-летней женщин.

На месте трагедии работают криминалисты. По завершении проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»