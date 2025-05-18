Сумки с расчлененным трупом нашли в Москве

В Москве на двух разных улицах в двух сумках нашли части тела расчлененного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, страшные находки были сделаны в ночь на 18 мая. Сперва нашли сумку, в которой лежало тело мужчины с отрезанными конечностями. Затем была обнаружена сумка с отрубленными руками и ногами.

По данным СК, злоумышленник уже задержан. Им оказался 36-летний знакомый погибшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается. © «Петрозаводск говорит»