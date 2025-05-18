Россиянам рассказали о штрафе в миллион рублей за сбор грибов

В России с октября 2023 года запрещен сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. Жителям страны грозят большие штрафы за их сбор, сообщает RT.

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый. Наказания за нарушение предусмотрены разные»,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за случайный сбор указанных грибов россиянам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей. За умышленный - до одного миллиона рублей. И до четырех лет принудительных работ.

При этом за продажу краснокнижных грибов может грозить наказание вплоть до девяти лет колонии и штраф до трех миллионов рублей. © «Петрозаводск говорит»