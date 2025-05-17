Девочка забеременела от 12-летнего мальчика в Ленобласти

В Ленинградской области 15-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По данным источника, подросток обратилась к врачам Токсовской больницы. Медики определили, что девочка беременна, срок составлял 7-8 недель. Будущая мама не стала скрывать от врачей, что с марта состоит в половой связи со своим парнем. При этом будущему отцу всего 12 лет.

Врачи были вынуждены сообщить о произошедшем в полицию. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»