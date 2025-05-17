Тарифы ЖКХ снова вырастут в России

В 2025 году тарифы ЖКХ в России вырастут, в среднем, на 11,9%. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова приводит ТАСС.

Депутат добавил, что указанные цифры - это усредненное значение. В каждом регионе тарифы будут проиндексированы по-разному. Конкретные показатели зависят от решений региональных комитетов по тарифам.

Рост тарифов ЖКХ Кошелев связал с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. © «Петрозаводск говорит»