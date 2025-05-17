Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 июня

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о том, кому из россиян увеличат пенсию с 1 июня. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, в начале лета пенсии вырастут у людей, которым в мае 2025 года исполнилось 80 лет. Также повышение коснется россиян, которым будет установлена первая группа инвалидности. Эти категории людей получат двойную фиксированную выплату к пенсии.

Виноградов отметил, что перерасчет будет произведен в автоматическом режиме - людям не нужно обращаться в отделения Социального фонда. © «Петрозаводск говорит»