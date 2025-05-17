Популярный российский актер уйдет в армию

Российский актер Глеб Калюжный в конце мая отправится на срочную службу в армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агента артиста Григория Сухова.

Как рассказал представитель Калюжного, звезда сериала «Вампиры средней полосы» уйдет на службу утром 27 мая. При этом актер пока что не знает, в какие войска его отправят.

На счету Глеба Калюжного три десятка ролей в популярных российских фильмах и сериалах. Среди них такие проекты как «Трудные подростки», «14+», «Блокадный дневник», «Красный шелк». © «Петрозаводск говорит»