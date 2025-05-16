Россиянам назвали защищающий от депрессии напиток

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги назвали популярный напиток, который способен защитить от депрессии. Слова специалистов приводит «Лента.ру».

Малышева отметила, что таким полезным свойством обладает порошковый чай матча. Этот напиток воздействует на префронтальную кору головного мозга, отвечающую за эмоции. Матча стимулирует выработку гормона удовольствия дофамина и снижает уровень стресса.

Помимо этого, в матче содержится много кофеина, который является природным мозговым стимулятором. Кофеин также улучшает концентрацию внимания. Ко всему прочему, зеленый цвет такого чая снижает уровень тревоги и оказывает успокаивающее действие. © «Петрозаводск говорит»