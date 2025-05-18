Теплая ясная погода ожидается в Карелии в понедельник

Завтра, 19 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°С, по южным районам до +7°С, днем +13, +18°С, местами у водоемов +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, малооблачно.

В Сегеже до +13, ясно.

В Сортавале до +15, ясно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»