Инспекторы ловили нарушителей на открытии мотосезона

В Петрозаводске в субботу, 17 мая, состоялось открытие мотосезона. Но не все водители смогли понять установленные правила, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, трое мотоциклистов не смогли предъявить свои права. Они были привлечены к административной ответственности, а их транспортные средства были перемещены на специализированную парковку.

В Госавтоинспекции попросили водителей быть более ответственными. © «Петрозаводск говорит»