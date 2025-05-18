18 мая 2025, 16:59
Инспекторы ловили нарушителей на открытии мотосезона
Мотоциклисты собирались ездить без прав в столице Карелии
Фото ГАИ
В Петрозаводске в субботу, 17 мая, состоялось открытие мотосезона. Но не все водители смогли понять установленные правила, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, трое мотоциклистов не смогли предъявить свои права. Они были привлечены к административной ответственности, а их транспортные средства были перемещены на специализированную парковку.
В Госавтоинспекции попросили водителей быть более ответственными. © «Петрозаводск говорит»