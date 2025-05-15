Музей недавнего и Синий коридор в Петрозаводске выгоняют на улицу

Текст: Елена Малишевская

«Синий коридор» - известное и любимое многими петрозаводчанами культурное пространство — работает последние две недели. До 31 мая Академия фотографии, «Кинопавильон. Советская квартира», «Музей недавнего» и еще несколько мастерских должны освободить помещения на третьем этаже по адресу ул. Чарльза Гаскойна, 4. Так решил новый собственник этого здания, в котором раньше располагались инженерные службы Онежского тракторного завода. Культуре не нашлось места, все три этажа сдадут в аренду московской IT-школе. Парадоксально, но компания, выкупившая бывшие заводские помещения, называется «Культурный исторический центр».

Обстановка в «Синем коридоре», прямо скажем, траурная. В каждом кабинете собирают вещи, разбирают архивы и плачут. Больше семи лет это место было в авангарде ярких городских проектов: здесь проходили фестивали, ярмарки, выставки художников и фотографов, здесь снималось карельское кино.

«Наше знакомство с этим местом состоялось еще раньше — в 2010 году, когда «Охта-групп» пригласила Академию фотографии принять участие в проекте «Онежский тракторный. Времена города». Мы с Юрием Пальминым, фотографом из Москвы, ходили по заброшенным цехам, фотографировали, влюбились в это место, и неудивительно, что через некоторое время нас сюда судьба привела»,

- вспоминает директор Академии фотографии Юлия Утышева.

В 2014 году карельские кинематографисты Владимир Рудак и Алексей Бабенко построили в этом здании кинопавильон. Многие фотографы и другие деятели культуры, волонтеры помогали им создавать местный Голливуд, приходили на субботники, снимали кино про себя, потом смотрели кино про себя, в общем, на обломках ОТЗ сплотилась целая культурная банда.

«Нам здесь так понравилось, что в 2017 году мы решили в здании ОТЗ вместе праздновать Новый год. А в 2018 году Академия фотографии заняла два свободных кабинета на третьем этаже, здесь уже были некоторые мастерские. У Леши Бабенко к тому времени уже был не только кинопавильон, но и киношкола. Постепенно к нам присоединились художники, которые организовали свои мастерские на первом этаже — Светлана Георгиевская, Маша Черепанова, Лада Дымкина и танцевальный клуб «Primavera». Все стали резидентами нашего совместного и любимого «Синего коридора»,

- рассказывает Юлия Утышева.

Надо отдать должное бывшему собственнику этого здания, компании «Александровский завод», которая установила минимальную для центра города арендную плату — 300-350 рублей за квадратный метр и ни разу ее не повышала. Более того, владельцы зданий ОТЗ никогда не вмешивались в процессы, происходящие в «Синем коридоре», - творите что хотите. А если надо, помогали. Например, оплачивали краску, когда совместный коридор, следуя блестящей идее Алексея Бабенко, решили покрасить в радикально синий цвет. И карельские мастера культуры творили на полную катушку. Только выставок здесь проведено более 70, причем не только местных художников, но и из российских регионов, и из других стран. Вход на выставки всегда был бесплатным.

Когда сменился собственник, сначал расторгли договоры с художниками, творившими на пером этаже. Там же располагался «Музей недавнего», созданный при поддержке Фонда президентских грантов. Уникальную экспозицию пришлось разобрать, раритеты перенести на третий этаж. Тогда еще была надежда, что для музея найдется другое место в этом же или соседнем здании. Все надежды рухнули 24 апреля, когда новые владельцы провели собрание с резидентами культурного пространства и объявили, что до конца мая они должны покинуть все помещения.

«Самое болезненное — это потеря «Музея недавнего». 12 августа 2023 года мы его открыли, а уже весной 2024 года пришлось закрыть. Года не прошло! Гранты выделяются на деньги налогоплательщиков, простые люди заплатили за то, чтобы создать этот уникальный музей. И вот теперь он оказался никому не нужен...»,

- горько констатирует Анна Кондюкова, фотограф мастерской «Фотоглаз».

Академия фотографии Юлии Утышевой, Кинопавильон Алексея Бабенко и другие резиденты «Синего коридора» сегодня ищут новые помещения для своих проектов. Времени катастрофически мало, бизнесмены их поставили в такие условия, что без помощи им не обойтись. А горожан приглашают 17 мая, в Ночь искусств (6+) на прощание с «Музеем недавнего» и «Синим коридором». Инсталляция будет представлена с 18 до 22 часов.

У меня есть и личная печаль по поводу того, что закрывается «Синий коридор». Я часто там бывала на выставках, где выставляли свои работы мои друзья-художники. Бывала в «Музее недавнего», любовалась его неоновыми вывесками. Там же проходил и баттл по советскому кино, где я с актрисой «Творческой мастерской» Викторией Федоровой мерялась кинознаниями. Много незабываемых эмоций подарило это уникальное место.

На позицию новых собственников зданий ОТЗ можно злиться, но понять ее можно — это бизнес, ничего личного. Но мне кажется, что государство — на уровне муницпалитета или региона — должно протянуть руку помощи и не дать закрыться успешным культурным проектам. Ведь сколько в последние годы в стране говорят о патриотизме, а тут, пожалуйста: талантливые люди, которые никуда не уехали, развивают территорию, прославляют город и республику, создали музей с советскими экспонатами, куда уж патриотичнее. В общем, не хочется верить, что «Синий коридор» всё. Пусть он будет фиолетовым и в другом месте, но пусть живет. © «Петрозаводск говорит»