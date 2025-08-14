14 августа 2025, 06:30
До 26 градусов обещают сегодня в Карелии
Теплый ясный день ждет жителей республики
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 14 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +22,+24°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +21,+26°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, ясно.
В Сегеже до +22, ясно.
В Сортавале до +24, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.