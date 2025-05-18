Пять человек погибли в авиакатастрофе в Финляндии

Жертвами авиакатастрофы в Финляндии стали пять человек. Об этом сообщает полиция Суоми.

Напомним, днем 17 мая недалеко от аэродрома Эура столкнулись два вертолета. Оба воздушных средства упали.

По данным правоохранителей, оба вертолета летели из Эстонии. Оба были гражданскими. На борту одного воздушного судна находились два человека, на борту другого - трое. Все погибли. Вертолеты упали в лесистой местности на расстоянии около ста метров друг от друга.

Расследованием трагедии совместно занимаются Финляндия и Эстония. © «Петрозаводск говорит»