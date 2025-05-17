Два вертолета упали после столкновения в Финляндии

В Финляндии столкнулись и упали два вертолета. Об этом сообщает государственный телерадиовещатель Yle.

По данным источника, инцидент случился на аэродроме Эура на западе страны. Как рассказали спасатели региона Сатакунта, в настоящее время на месте ЧП ведется поисковая операция.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около полудня в субботу, 17 мая. Информации о пострадавших и возможных жертвах ЧП пока нет. © «Петрозаводск говорит»