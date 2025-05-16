Финны предложили установить ветряки с радарами у границы с Россией

В Финляндии предложили поставить ветряки вдоль границы с Россией. Такая инициатива исходит от финских энергетических компаний. На ветряках предлагают разместить радары для наблюдения за приграничной территорией и сбора данных. Об этом со ссылкой на финское издание пишет «Фонтанка».

Ветряные электростанции в Восточной Финляндии строят реже, чем в других частях страны. В регионе работают силы обороны, они не поддерживают разрешение на их возведение.

В силах обороны считают, что ветряки плохо подходят для размещения оборудования для наблюдения. Турбины могут вызывать электромагнитные помехи. Также есть опасения по поводу информационной безопасности. Энергетики все же надеются на одобрение оборонного ведомства их проекта по строительству линии из тысяч ветряных турбин вдоль границы. © «Петрозаводск говорит»