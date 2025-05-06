В Финляндии начнут отслеживать телефоны вблизи границы

Финские пограничники вскоре смогут отслеживать мобильные телефоны вблизи восточной границы.

Оборудование позволит финским пограничникам определять местоположение, идентифицировать и контролировать источники радиочастотного электромагнитного излучения. По факту они смогут выявлять мобильные телефоны в приграничных зонах. Это ускорит реагирование на потенциальные угрозы. Также система позволит более эффективно искать пропавших около границы.

При этом система не сможет связать устройство с конкретным человеком. Пограничники также не обладают полномочиями для прослушивания. В источнике подчеркивается, что речь идет не о разведывательной деятельности, но о контроле за безопасностью границ. © «Петрозаводск говорит»