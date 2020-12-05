Будете ли вы прививаться от коронавируса? Наш опрос

Путин сказал: со следующей недели начать в России массовую вакцинацию от коронавируса. Прививать будут российской вакциной «Спутник V». Как говорят власти, добровольно и бесплатно.

В вопросе вакцинирования от коронавируса намешано много разного, не имеющего отношения к медицине: коммерция, политика, идеологи, конкурентные разборки. Волей-неволей все это влияет на отношение населения к вакцинации и даже ставит под сомнение саму ее идею. Ведь чтобы вакцина работала, в обществе должно быть достаточно желающих ею привиться.

В связи с этим на пороге массовой прививочной кампании мы решили спросить наших читателей: намерены ли они делать прививку от коронавируса? Опрос анонимный. Проголосуйте в нашем опросе ниже, а итоги, как всегда, подведем вместе.