Сотни новых заболевших Covid-19 выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 362 человек. Из этого числа заболевших – 325 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, семеро – в тяжелом состоянии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 294 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 1, СНТ «Дружба» – 1, поселок Матросы – 2, поселок Чална – 6), в Сегежском районе – 8 человек (Сегежа – 3, поселок Надвоицы – 5), в Беломорском районе – 7 человек (Беломорск – 3, поселок Летнереченский – 1, поселок Новое Машезеро – 2, село Сумский Посад – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселок Сорола, поселок Куликово), в Кондопожском районе – 8 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные Воды - 1, село Кончезеро – 1), в Суоярви – 1 человек, в Прионежском районе – 16 человек (поселок Ладва-Ветка – 3, поселок Ладва – 1, деревня Косалма – 1, село Заозерье – 4, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 4, поселок Мелиоративный – 1, поселок Карельская Деревня – 1), в Костомукше – 10 человек, в Олонецком районе – 5 человек (Олонец – 3, село Видлица – 2).

Выздоровели еще 143 человека, из них в Петрозаводске - 78.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Карелии выросло до 13 147 человек. Болезнь унесла жизни 89 наших земляков. Фото tvc.ru