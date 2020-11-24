Два человека умерли от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии увеличилось число жертв пандемии. Вчера в Республиканской инфекционной больнице умерли еще два человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ушли из жизни жительница Суоярви 1940 года рождения и петрозаводчанин 1937 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, подчеркнули в оперштабе.

Таким образом, количество умерших от коронавируса в Карелии выросло до 89 человек. Фото topniusy.eu