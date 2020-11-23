Директор обманул и уволил беременную сотрудницу в Петрозаводске

Коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии рассмотрела апелляцию беременной женщины, которую уволили с работы. Ранее Петрозаводский городской суд не стал восстанавливать женщину на работе. Не согласившись с позицией суда, с апелляцией в вышестоящую инстанцию обратилась прокуратура.

В декабре 2019 года беременная женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. На суде женщина рассказала, что работодатель, узнав о беременности, предложил ей уволиться, при этом пообещав трудоустроить на другой должности.

Когда заявление было написано, работодатель свое обещание не выполнил. Хотя женщина пыталась отозвать свое заявление, руководитель все равно издал приказ об увольнении, сообщает прокуратура.

Суд апелляционной инстанции отменил решение городского суда и восстановил женщину на работе. С руководства фирмы также взыскали средний заработок за время вынужденного прогула. (фото kontur.ru)