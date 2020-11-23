В правительстве уточнили правила проезда в транспорте для пенсионеров

Жителям Карелии старше 65 лет запретили ездить в городском общественном, а также межрегиональном, межмуниципальном и муниципальном транспорте. Однако ограничения, введенные губернатором из-за ситуации с коронавирусом, не касаются ситуаций, когда пожилым людям нужно добраться на работу или обратиться к врачу.

В правительстве уточнили, как теперь работающим пенсионерам старше 65 добираться на работу на автобусе или троллейбусе. Для этого потребуется справка.

«В случае проезда на работу необходимо наличие справки организации, подтверждающей трудовые или договорные отношения, с указанием места работы гражданина»,

- сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, согласно новому распоряжения главы Карелии, до 31 декабря продлен дистанционный формат обучения для школьников 4-8-х и 10-х классов. Также до 15 января запрещены спортивные, зрелищные, публичные, корпоративные и другие массовые мероприятия. Исключение составляют мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования. Мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер. (фото na-zapade-mos.ru)