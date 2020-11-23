В Карелии ужесточены ограничительные меры из-за коронавируса

В Карелии ужесточены ограничительные меры из-за большого количества случаев заражения Covid-19. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков, он сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Так, для учеников 4-8-х и 10-х классов дистанционное обучение продлено до конца этой четверти, то есть до Нового года.

Также в республике до 15 января запрещается проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, публичных, корпоративных и других. Исключение - мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования. При этом мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Новые ограничения введены для людей старше 65 лет. Теперь им запрещается пользоваться любым общественным транспортом, в том числе межмуниципальным и межрегиональным. Исключение составят случаи обращения за медицинской помощью и поездки на работу. Работающие пенсионеры из категории 65+ на время самоизоляции могут оформить больничный лист.

«Новые требования вводим и для работодателей. Они должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы. Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом», - отметил губернатор. Фото мичуринск-наукоград.рф