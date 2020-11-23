Специалисты Росреестра ответят жителям Карелии в соцсетях
Управление Росреестра Карелии предлагает, не выходя из дома или офиса, оперативно получить ответы на вопросы, касающиеся его деятельности, сообщается на сайте правительства республики.
Напомним, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – это орган, осуществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Консультация пройдет в социальных сетях ВКонтакте и Facebook 25 ноября с 9 часов до 15 часов 45 минут.
Для получения онлайн-консультации в социальных сетях ВКонтакте или Facebook необходимо:
- иметь аккаунт в социальной сети ВКонтакте, Facebook (быть зарегистрированным пользователем);
- в указанное время проведения онлайн консультации задать свой вопрос на странице ВКонтакте (в разделе «Мои сообщения») или (в разделе «Обсуждения» - «ВАШИ ВОПРОСЫ»), либо на странице Facebook, отправив личное сообщение.
Вопросы, поступившие после завершения акции, обрабатываются в течение 5 рабочих дней.
Фото с сайта storage.myseldon.com