Жители Петрозаводска выбрали территории для благоустройства

Мэрия Петрозаводска подвела итоги голосования горожан за проекты, которые примут участие в программе благоустройства в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Победителями голосования стали территории около образовательных учреждений, а именно Петровского дворца, школы №5 и школы №11. Все они получили в свою поддержку более тысячи голосов.

Всего в голосовании приняли участие около 5500 активных жителей Петрозаводска.

Напомним, проекты по программе поддержки местных инициатив реализуются за счет средств регионального и муниципального бюджетов, а также при поддержке самих жителей, которые оплачивают не менее 10% от стоимости проекта. Фото youtube.com