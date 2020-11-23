Массовые проверки водителей пройдут завтра в Петрозаводске

Автомобилистов карельской столицы во вторник ожидают массовые проверки. 24 ноября дорожная полиция проведет в Петрозаводске очередной рейд «Контроль трезвости».

Согласно данным, которые приводит Госавтоинспекция, за девять месяцев в Петрозаводске было зарегистрировано 11 аварий c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. За этот же время 556 любителей садиться в пьяном виде за руль были отстранены от управления транспортными средствами.

Напомним, что за пьяное вождение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в нетрезво виде автомобилисту грозит уголовная ответственность. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)