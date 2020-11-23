Роспотребнадзор признал в Карелии высокую суточную заболеваемость

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в понедельник, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, рассказала о ситуации в стране, сообщает ТАСС.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях",

- сказала она.

По словам Поповой, суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от 1,8 до 57,5 случая на 100 тыс. жителей.

"Разброс суточного показателя за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная",

- отметила Попова.

Главный санитарный врач уточнила, что высокие показатели суточного прироста заболеваемости были зафиксированы также в республиках Алтай, Коми, Тыва, Хакасия, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

Фото с сайта tass.ru