В Карелии будут судить убийцу, семь лет скрывавшегося в Грузии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве, сообщает надзорное ведомство Карелии.

По версии следствия, в апреле 2013 года обвиняемый, проживавший на тот момент в г. Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений, совместно со знакомым, совершил убийство матери своей сожительницы путем удушения.

Мужчины приняли меры к сокрытию трупа в лесном массиве, после чего обвиняемый покинул страну. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он находится в Грузии. Компетентными органами иностранного государства злоумышленник был задержан. По запросу Генпрокуратуры Российской Федерации обвиняемый в апреле 2020 года был экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Верховный Суд Республики Карелия.

Сообщник обвиняемого за совершение указанного преступления в 2013 году осужден к восьми годам лишения свободы.

"Петрозаводск говорит" ранее писал об этом жутком преступлении.

В 2013 г. Теймур Гарибов с сообщником пришли в дом к матери сожительницы. Они задушили спящую женщину. Затем вывезли ее труп в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами.

Фото с сайта s00.yaplakal.com