Десятки шин вывезли со свалки на Пряжинском шоссе

Стихийную свалку шин, пластика и прочего мусора ликвидировали вблизи дома № 11 на Пряжинском шоссе.

Стихийная свалка до уборки

Компания ООО «ЭкоЛогика» убрала с несанкционированной свалки около 300 кубометров авторезины, прочие твердые коммунальные отходы вывезло ПМУП «Автоспецтранс».

То же место после уборки

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, на этом месте установят стенд, предупреждающий о запрете складирования мусора.



Работы по муниципальным контрактам на ликвидацию несанкционированных свалок в Петрозаводске в этом году завершены. Всего с мая в городе ликвидировали 161 свалку, вывезли более 12 тысяч кубометров отходов. (фото пресс-центр администрации города)