300 детей весной 2021 году пойдут в новый сад на Кукковке

На Кукковке возводят новый детский сад. Два здания на улицах Энтузиастов, 2, и Дениса Тимашова, 5, объединят в одно юридическое лицо. В них смогут пойти 100 малышей до 3-х лет, а также 200 детей от 3-х лет. Работать в новом детском саду будут 79 человек.

Открыть их планируется весной 2021 года, когда будут получены положительные заключения надзорных органов и лицензии на образовательную деятельность, сообщили в администрации Петрозаводска. В зданиях по шесть групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский и процедурный кабинеты, по два кабинета для занятий с детьми, кабинет педагога-психолога, методический кабинет.

На участках есть игровая и физкультурная зоны, площадки по правилам дорожного движения. Здания оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации, есть доступ для маломобильных граждан. Сейчас продолжается закупка оборудования, ведется поэтапная поставка.

По данным на 23 ноября 2020 года, в очереди в детский сад зарегистрировано 357 юных жителей Кукковки от 1,5 до 3 лет. На Кукковке работает восемь муниципальных детских садов с общей численностью 2380 воспитанников. Еще два садика строятся на Ключевой и Дервлянке, также ведется проектирование здания на улице Чехова. (фото пресс-центр администрации города)