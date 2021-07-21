СМИ: Пожилая петрозаводчанка умерла через две недели после вакцинации

Пожилая жительница Петрозаводска скончалась спустя две недели после первой прививки от коронавируса. Об этом сообщает karelinform.ru. В Минздраве Карелии изданию подтвердили смерть пенсионерки после вакцинации.

По сообщению министерства, пенсионерка заболела на пятый день после прививки. При этом, как считают в ведомстве, заразиться коронавирусом женщина могла, где угодно. Родные говорят, что пожилая женщина просиледа в очереди за прививкой около двух часов и предполагают, что за это время она и могла заразиться опасной инфекцией. Но в Минздраве на это отвечают, что не представляется возможным достоверно утверждать, где именно заразилась женщина.

«Говорить однозначно, что заразилась в очереди на вакцинацию, необоснованно»,

- прокомментировали в министерстве.

Заболевание развивалось стремительно. Медики применяли интенсивную терапию, подключали женщину к ИВЛ, но пенсионерка умерла в Республиканской инфекционной больнице.

Похоронили пожилую женщину 20 июля. Иммунологическая комиссия рассмотрит этот смертельный случай на уровне медицинской организации и на уровне Минздрава региона. (фото bobr.by)