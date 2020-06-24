Количество заболевших коронавирусом россиян перевалило за 600 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом заболело 7 176 человек, в итоге число заболевших в России составляет 606 881 человек.

Выздоровело за весь период пандемии 368 822 человек, за последние сутки - 12 393.

Летальных исходов - 8 513, за последние сутки – 154.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки также зарегистрирован смертельный случай, шестой по счету. Всего в Карелии на 24 июня заболевших – 1109 человек.