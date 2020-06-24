Шестой случай смерти от коронавируса зафиксирован в Карелии

В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID-19.

Умерший петрозаводчанин 1946 года рождения имел хронические сердечно-сосудистые заболевания. Это шестой летальный исход с начала эпидемии в Карелии,

- сообщает оперштаб.

Подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - 25 человек, в Питкярантском районе (деревня Ряймяля) -1 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) - 2 человека, в Беломорске – 3 человека, в Муезерском районе (село Реболы) – 1 человек, в Лахденпохском районе (поселок Мийнала) – 1 человек, в Олонецком районе (деревня Капшойла) – 1 человек, в Прионежском районе (поселок Новая Вилга) – 1 человек.

Выздоровели еще 22 человека: в Питкярантском районе - 1, в Олонецком районе - 2, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) - 3, в Петрозаводске - 10, в Кондопожском районе - 3, в Беломорском районе - 1. Также выписаны 2 работника АО «ВАД».

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 180, 4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,3 раза выше и составляет 408,7 случая, по Северо-Западу – 357,7.