Определен российский курорт с самым теплым морем

На данный момент среди российских курортов море лучше всего прогрелось в Геленджике. Температура воды в прибрежных зонах этого города-курорта достигла 24 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В Евпатории, Анапе, Туапсе и Алуште море прогрелось до 23 градусов, в Ялте и Феодосии - до 22 градусов.

Как констатировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, вода в море на курортах продолжит прогреваться. Сейчас купаться уже вполне комфортно.