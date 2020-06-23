23 июня 2020, 21:35
Россия

Определен российский курорт с самым теплым морем

В Гидрометцентре рассказали, на каких пляжах отдыхать сейчас приятнее всего

На данный момент среди российских курортов море лучше всего прогрелось в Геленджике. Температура воды в прибрежных зонах этого города-курорта достигла 24 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В Евпатории, Анапе, Туапсе и Алуште море прогрелось до 23 градусов, в Ялте и Феодосии - до 22 градусов.

Как констатировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, вода в море на курортах продолжит прогреваться. Сейчас купаться уже вполне комфортно.

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туризм
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геленджик
ялта
феодосия
Туапсе
Анапа
роман вильфанд