Названа возможная причина развода Харламова и Асмус

Предположительной точкой отсчета разлада, который в итоге привел к разводу шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, мог стать ремонт в купленном ими особняке. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей звездной пары.

«Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», - рассказали собеседники газеты, имена которых не называются.

Сообщается, что пара приобрела особняк в элитном поселке в Подмосковье в 2019 году, а переехала туда в 2020-м. Теперь, по данным издания, в этом доме останется жить актриса с дочерью, а Харламов переедет в московскую квартиру.

Напомним, Харламов и Асмус объявили о разводе накануне, 22 июня. Супруги отметили, что расстаются в хороших отношениях.