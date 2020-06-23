Путин подписал указ о новых выплатах на детей

Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей в июле семьям с детьми возрастом до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится о том, что выплату в 10 тысяч рублей получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет. Деньги будут выплачены на каждого ребенка.

При этом, семьи, которые уже получили выплаты за июнь, могут повторно за деньгами не обращаться - они будут перечислены в автоматическом порядке. Остальные могут подать заявление через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.

Напомним, о намерении продлить выплаты детских денег на июль президент заявил сегодня во время телеобращения к нации.