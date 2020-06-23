Мужчина несколько дней держал сына на цепи в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребенка собственным отцом. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, отец в воспитательных целях несколько раз ударил своего 10-летнего сына ремнем, а потом надел на его руку цепь и привязал к батарее, закрыв на замок. Как рассказал сам мальчик, родитель удерживал его в таком состоянии несколько дней.

Мужчина задержан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые привели к такой ситуации.