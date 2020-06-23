Путин предложил давать статус самозанятых подросткам с 16 лет

Эксперимент по вводу особого режима для самозанятых граждан в отдельных регионах России удался, поэтому он будет расширен на всю территорию страны. Об этом сегодня во время телеобращения к нации рассказал президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что режим для самозанятых начнет работать по всей стране с 1 июля. При этом, президент предложил внести в него поправку.

«Также считаю - и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, - нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан», - добавил Путин.