Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% может быть распространена на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составит 12 миллионов рублей. Такое предложение во время телеобращения к нации внес президент России Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что в нынешние непростые времена нужно расширить возможности для покупки современного комфортного жилья.

Программа льготной ипотеки вступила в силу в России с конца апреля этого года. Сейчас максимальная стоимость жилья, на которое распространяется господдержка со ставкой 6,5%, составляет 3 миллиона рублей. Кредит можно взять на срок до 30 лет.