Путин предложил еще раз выплатить на каждого ребенка по 10 тыс. руб.

Сегодня президент России Владимир Путин предложил в июле россиянам, имеющим детей от рождения до 16 лет, еще раз выплатить по 10 тысяч рублей в июле. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам.

«Россияне, которые в июне получили 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле»,

– сказал он.

Уточняется, что тем, кто уже получал выплаты в июне (это семьи с детьми от 3 до 16 лет), а также получатели выплат на детей до 3 лет теперь получат новую выплату автоматически, обращаться за ее оформлением не нужно.

Остальные смогут обратиться за выплатой через портал госуслуг или в отделения Пенсионного фонда.