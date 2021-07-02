В Финляндии изменили правила въезда для туристов

Парламент Суоми утвердил новую модель въезда, сообщает Yle.fi. Теперь от путешественника не будут требовать теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Право на въезд дает и тест на коронавирус, который был сделан в течение трех дней до въезда в Финляндию.

Если турист приезжает с отрицательным тестом на коронавирус или получил одну дозу прививки двухкомпонентной вакцины, то ему нужно пройти еще один тест в течение 3-5 дней после прибытия в Финляндию. От предоставления справок освобождены дети младше 15 лет.

Комиссия по вопросам здравоохранения и соцобеспечения постановила, что туристы из стран с низким уровнем заболеваемости могут беспрепятственно приезжать в Финляндию. Государственный совет отдельным постановлением определит уровень заболеваемости. В настоящий момент к этим странам относятся те, где число заражений за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей.

Председатель комиссии соцздрава Маркус Лохи уточнил, что при наличии одной прививки, не понадобится делать два теста - нужен второй тест.

«Другими словами, одна доза вакцины заменит предварительный тест», - сказал он. Правила въезда будут действовать до 15 октября. Отметим, что ограничения для туристических поездок в Финляндию сохранятся для многих стран, в том числе для России, по крайней мере до 11 июля. (фото rbc.ru)