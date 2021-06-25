Туристам разъяснили порядок въезда на Кубань после ужесточения мер

Власти Краснодарского края объяснили туристам, как будет организован въезд в регион после ужесточения ограничительных мер. Слова исполняющей обязанности министра курортов и туризма региона Марии Золотухиной приводит издание «Подъем». Чиновница отметила, что туристы должны будут предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса в гостинице.

«Ответственность за проверку несут коллективные средства размещения, принимающие гостей. Непосредственно при заселении такой объект должен удостовериться, что у гостей есть все документы. Без прививки просто не заселят», - уточнила Золотухина.

При этом она подчеркнула, что власти не планируют вводить дополнительные посты, кордоны, проверки в аэропорту или на вокзалах.

Согласно решению краснодарских властей, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат - курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Фото atorus.ru