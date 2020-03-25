25 марта 2020, 19:38
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Врачи определили у пожилых людей заражение коронавирусной инфекцией еще при их жизни
Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что диагноз был поставлен умершим (88 лет и 73 года) прижизненно. Помимо коронавирусной инфекции, у них была подтверждена пневмония, имелись дургие болезни.
Точная причина смерти пациентов пока не называется.
Ранее сообщалось, что в России уже более 600 заразившихся коронавирусом. Официальных смертей до этого дня подтверждено не было.