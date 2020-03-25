В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что диагноз был поставлен умершим (88 лет и 73 года) прижизненно. Помимо коронавирусной инфекции, у них была подтверждена пневмония, имелись дургие болезни.

Точная причина смерти пациентов пока не называется.

Ранее сообщалось, что в России уже более 600 заразившихся коронавирусом. Официальных смертей до этого дня подтверждено не было.