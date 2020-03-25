Публикуем меры предложенные Путиным в условиях пандемии коронавируса
Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса. В нем он огласил несколько важных мер, которые незамедлительно должны быть приняты в стране, для того чтобы поддержать экономику, предприятия и граждан.
Публикуем их на основании расшифровки, сделанной РИА Новости.
– Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.
– В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.
– Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.
– Дополнительная поддержка будет предоставлена семьям с детьми до трех лет включительно, у которых есть право на маткапитал. Начиная с апреля, на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по пять тысяч рублей.
– Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.
– Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.
– В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
– Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.
– Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
– Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.
– Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.
– Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.