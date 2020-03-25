Публикуем меры предложенные Путиным в условиях пандемии коронавируса

Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса. В нем он огласил несколько важных мер, которые незамедлительно должны быть приняты в стране, для того чтобы поддержать экономику, предприятия и граждан.

Публикуем их на основании расшифровки, сделанной РИА Новости.

– Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.

– В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.

– Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.

– Дополнительная поддержка будет предоставлена семьям с детьми до трех лет включительно, у которых есть право на маткапитал. Начиная с апреля, на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по пять тысяч рублей.

– Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

– Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

– В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

– Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.

– Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

– Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

– Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.

– Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.