Семьям с маленькими детьми дополнительно выплатят по пять тысяч рублей

Все социальные выплаты должны быть предоставлены россиянам в ускоренном порядке в условиях распространения коронавируса. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе прямого телеобращения к жителям страны.

Так, президент поручил чиновникам осуществить все выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до майских праздников, в апреле.

Также дополнительная поддержка будет предоставлена семьям с детьми до трех лет включительно, у которых есть право на маткапитал. Начиная с апреля, на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по пять тысяч рублей.

Напомним, во время телеобращения президент объявил следующую неделю в России нерабочей с сохранением зарплаты для работников. Также Путин призвал перенести дату голосования за поправки к Конституции.