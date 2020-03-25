25 марта 2020, 16:53
Семьям с маленькими детьми дополнительно выплатят по пять тысяч рублей
Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса
Все социальные выплаты должны быть предоставлены россиянам в ускоренном порядке в условиях распространения коронавируса. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе прямого телеобращения к жителям страны.
Так, президент поручил чиновникам осуществить все выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до майских праздников, в апреле.
Также дополнительная поддержка будет предоставлена семьям с детьми до трех лет включительно, у которых есть право на маткапитал. Начиная с апреля, на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по пять тысяч рублей.
Напомним, во время телеобращения президент объявил следующую неделю в России нерабочей с сохранением зарплаты для работников. Также Путин призвал перенести дату голосования за поправки к Конституции.