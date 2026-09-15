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16 сентября 2026
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Красота и здоровье

Эксперт «Роскачества» назвала «снотворные» продукты

Добавление в рацион растительных продуктов поможет наладить сон
семечки, орехи, банак и стакан вишневого сока
Фото создано с помощью Алиса AI

Успокоить нервную систему перед сном может не только молоко. Достойной альтернативой напитку выступают растительные продукты. Они, по словам эксперта «Роскачества» Олеси Маховой, даже лучше справляются с этой задачей.

Специалист рекомендовала включить в рацион бананы, вишню, тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, травяные чаи и вишневый сок. Часть из перечисленных продуктов снижает тревожность перед сном, другая — помогает вырабатывать «гормон сна».

Перекус из «снотворных» продуктов Махова посоветовала устраивать за час-полтора до сна, уточняет Lenta.ru.

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