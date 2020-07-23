В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент: мужчина 1977 года рождения. Житель Прионежья с признаками ОРВИ был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где с помощью компьютерной томографии у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония.

При госпитализации в Республиканскую инфекционную больницу анализ на коронавирус вначале дал отрицательный результат, однако повторное исследование подтвердило наличие COVID-19. Это тринадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 20 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Шуя), в Суоярви – 3 человека, в Медвежьегорске -1 человек, в Лоухском районе – 2 человека (поселки Амбарный и Чупа). Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ «Ондский» (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Выздоровели еще 38 человек: в Петрозаводске - 16, в Муезерском районе - 7, в Сегежском районе – 7, в Олонецком районе - 4, в Суоярвском районе - 2, в Медвежьегорском районе - 1, в Костомукше – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 336,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 537,8 случая, по Северо-Западу – 522,3.