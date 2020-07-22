400 подростков в Карелии заработали свои первые деньги

В 2020 году уже около 400 подростков попробовали свои силы в качестве работников различных предприятий и организаций. Всего в этом году к работам планируется привлечь до полутора тысяч несовершеннолетних, сообщает паблик «Республика Карелия».

Так, в Беломорском районе подростки трудятся в рыболовецком колхозе «Помор». В июле здесь заготавливают морской виноград и морскую капусту. Дети занимаются тем, что сушат водоросли по специальной поморской технологии.

За месяц подростки получат на руки более 19 тысяч рублей. Предприятиям реального сектора государство компенсирует затраты на зарплату несовершеннолетних.